VIDÉO - Pyrénées-Orientales : ces vacanciers ont tout perdu dans l'incendie de leur camping

Un camping calciné, réduit en cendres par le violent incendie qui a touché lundi soir les Pyrénées-Orientales. Impossible pour les vacanciers qui y séjournent de regagner leur mobil-home ce mardi matin, le sol est encore fumant. En attendant, ils sont accueillis dans un gymnase, comme le montre le reportage du 13H de TF1 ci-dessus. Une mère de famille qui a laissé toutes ses affaires au camping témoigne. Elle a peut-être tout perdu. "Ça fait plus de mal à mes enfants. Quand on part en vacances, on emmène ce qui nous est le plus cher. Donc c'est dur, dur pour eux...", confie-t-elle, en larmes.

Dans l'urgence, de nombreux vacanciers de ce camping des Chênes Rouges, à Argelès-sur-Mer, ont fui sans leurs bagages. "On a tout le matériel qui est là-bas, donc je pense qu'on n'a plus rien. De toute façon, nos vacances sont un peu gâchées, on va repartir", raconte l'un d'eux. Dès lundi soir, ils ont dû se réfugier dans des centres d'accueil. Au total, plus de 3000 personnes ont été évacuées dans quatre campings et deux lotissements autour d'Argelès-sur-Mer, Saint-André et Sorède, et sept salles d'hébergement ont été ouvertes dans les trois communes pour accueillir les personnes évacuées.