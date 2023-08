VIDÉO - "J'ai cru que j'allais y passer" : un camping s'embrase dans le Gard, 800 vacanciers évacués en urgence

820 personnes ont été accueillies dans un gymnase. "On a pris nos enfants et on est partis en voiture très loin du camping, raconte une mère de famille qui occupait un des premiers mobil-homes touchés. Les braises arrivaient vers nous très rapidement, il y avait un vent incroyable. Et on a tout perdu, les papiers, les affaires… On n'a plus de chaussures, plus de vêtements. Plus rien. Je n'ai même pas mes clés de maison."