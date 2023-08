VIDÉO - Incendie meurtrier dans un gîte en Alsace : les images du drame

Un immense brasier, tout un bâtiment parti en cendres. Vingt-huit personnes se trouvaient dans ce gîte de Wintzenhein, dans le Haut-Rhin, quand l'incendie s'est déclaré tôt ce mercredi matin, et a réveillé toute la commune. Particulièrement cette habitante proche des lieux qui témoigne dans la vidéo du 13H de TF1 ci-dessus : "J'ai été réveillée par mon conjoint qui est venu me chercher en me disant qu'il avait entendu crier et que ça brûlait. On a tout de suite appelé les pompiers, il était environ 6h35, 6h40. Ils sont arrivés très, très vite, je pense qu'en dix bonnes minutes, ils étaient déjà tous là."