VIDÉO - "J'ai pris un impact dans le casque" : touchée par le tir d'un chasseur, une cycliste témoigne

"On arrive sur place, sur une petite route très dégagée. On voit beaucoup de chasseurs, comme c’est la saison en ce moment. On salue un monsieur, qui est chasseur", raconte la jeune fille. Juste après avoir tourné, le groupe de cycliste voit arriver une perdrix. Elle était "entre nous et le chasseur", indique l'adolescente. "On voit le chasseur mettre le fusil en joue. On se dit que ce n’est pas possible, qu’il ne peut pas tirer maintenant alors qu’on est là et qu’il nous a vus", lance-t-elle. "Et là, on a entendu la détonation. Je n’ai pas vu la scène, j’ai juste senti et entendu le bruit du plomb arrivant dans le casque. J’ai juste eu le temps de tourner la tête par réflexe", ajoute la principale intéressée. C'est à ce moment que "l'on s’est dit : 'on vient de se faire tirer dessus'", déclare-t-elle gravement.