REPORTAGE - "J’ai une chambre libre" : le bel élan de solidarité des Marseillais face à l'immeuble effondré

Les bars et les cafés du quartier se mobilisent également. Dans un bistrot, le propriétaire a mis en place une cagnotte pour les secours et les personnes délogées. Elle déborde. "Les gens viennent et nous donnent dix euros, 20 euros. Hier, je les accrochais au tableau avec un aimant, mais il y a eu trop d’argent", affirme Adrien, le patron. "Je me mets un peu à la place de ces pauvres gens. Je fais le geste, mais je le fais vraiment entier", confie un client du café.

Des habitants proposent spontanément leur aide avec des solutions de relogement. "J’habite le quartier et j’ai une chambre qui est libre. J’ai adressé à Adrien que je connais très bien mon numéro pour qu’éventuellement une personne sans logement puisse venir", sourit une Marseillaise.