VIDÉO - "Jamais vu une chose pareille" : tentative de braquage rocambolesque dans une petite ville de Vendée

En Vendée, trois individus ont tenté de braquer le week-end dernier une petite bijouterie familiale à Pouzauges. Mais c'était sans compter sur la présence d'un gendarme en civil qui venait faire réparer sa montre. Le JT de TF1 vous raconte la course-poursuite qui a suivi et retrace cette histoire rocambolesque.

Laurent Caillaud, propriétaire d'une petite bijouterie à Pouzauges (Vendée), est encore sous le choc. Samedi 25 novembre, il est environ 9h30 quand trois hommes pénètrent dans sa boutique, armés et cagoulés. Après avoir séquestré l'employé de 22 ans dans les sanitaires, ils brisent les vitrines et se mettent à voler des montres, des alliances et des diamants, comme on peut le voir dans la vidéo en tête de cet article. Ce braquage est une première pour les propriétaires, implantés dans ce village depuis deux générations. "On s'y prépare parce qu'on a une profession où nous savons que ça peut le faire. Mais vous vous dites à Pouzauges, franchement... Jamais je n'y aurais pensé", affirme Laurent Caillaud face à la caméra de TF1.

Les malfrats, qui ont entre 17 et 24 ans, prennent ensuite la fuite en voiture. Ils l'ignorent, mais à ce moment-là, ils sont déjà recherchés. Le boulanger situé en face les a vus rentrer dans la bijouterie et a donné l'alerte. "Je me dirigeais vers le magasin, puis j'ai tourné la tête et je les ai aperçus dans l'escalier. Et du coup, j'ai été prévenir ma compagne pour appeler la gendarmerie", raconte Quentin Gobin. Et ce n'est pas le seul témoin. Un gendarme en civil, qui venait faire changer la pile de sa montre, était devant la bijouterie au moment de la fuite des voleurs. Il note leur plaque d'immatriculation et prévient ses collègues en service à ce moment-là. S'ensuit alors une course-poursuite entre les gendarmes et les braqueurs dans les rues du village.

En ce samedi, jour de marché, de nombreux habitants assistent à la scène. "J'étais au marché et on entendait beaucoup les sirènes sonner et puis les gendarmes. C'est la première fois qu'on voit ça. J'ai toujours été à Pouzauges, je n'ai jamais vu une chose pareille", s'étonne une mère de famille. Et les riverains ne sont pas au bout de leur surprise. Quelques instants plus tard, ils assistent à l'arrestation des malfaiteurs qui, dans leur fuite, viennent de percuter un véhicule des gendarmes. Alors que leur voiture est couchée au milieu de la route, ils finissent par lever les bras pour se rendre.

Une fin de cavale digne d'un film d'action dont se souviendront certainement longtemps les habitants de ce village de Vendée. Une enquête a été ouverte par le parquet de La Roche-sur-Yon.