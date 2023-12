VIDÉO - Jura : stupéfaction après le vol de 25 tonnes de bois en une nuit

25 tonnes de bois ont été dérobées dans une forêt communale du Jura. Comment une telle quantité d'arbres a-t-elle pu se volatiliser en une nuit ? Une équipe de TF1 s'est rendue sur place, où l'on s'interroge.

Le vol a eu lieu en pleine nuit. Dans la forêt communale de Vadans, dans le Jura, que montre la vidéo de TF1 ci-dessus, une vingtaine de troncs d'arbre se sont volatilisés : du hêtre déjà coupé, censé être vendu le mois prochain. "Je trouve que c'est choquant par rapport aux personnes qui ont travaillé pour vendre ce bois, pour gagner leur vie, réagit face à notre caméra une habitante du village. C'est aussi pour la commune, qui devait gagner de l'argent en vendant ce bois...". "Ce sont des gens organisés parce que 25 tonnes, ça ne s'envole pas comme ça en 30 secondes", estime de son côté le boulanger de Vadans.

Qui est à l'origine du vol et surtout, comment ont-ils transporté leur butin ? C'est sans doute l'œuvre de professionnels car chaque tronc d'arbre mesurait 6 à 7 mètres de long et 50 centimètres de diamètre. "Ça a dû se voir quand même, je pense à des camions pour transporter ça, des grutiers... ça ne devait pas être petit, ça devait se voir", souligne Gonzague Canavaggio, président de l'entreprise locale de menuiserie SAS Meynier. Ici, la fréquence de ces vols inquiète. "Si le bois continue à être volé, il va y avoir une répercussion au niveau des coûts. Il va falloir soit plus le protéger, soit ne pas trop le laisser en forêt, le rapatrier plus rapidement", prévient Sandrine Debrand, employée de la société.

Le bois est un bien toujours plus précieux et rarement protégé dans les forêts françaises. Il y a quelques mois, nous avions filmé en Moselle les images d'une parcelle massacrée. "C'était une forêt avec des chênes centenaires, ça nous faisait vraiment une belle parcelle dans laquelle on venait se promener avec nos enfants. On est très en colère", nous disait alors son propriétaire. Pendant trois jours, des bûcherons très bien équipés avaient volé ses arbres les plus précieux sans être inquiétés.

Pour des faits similaires, cette fois en Ariège, un exploitant forestier espagnol a été condamné en 2022 à deux ans de prison avec sursis.