Landes : les ambulances d'une petite commune visées par une cyberattaque avec demande de rançon

Agenda des transports en partie effacé, logiciel de factures et de prescriptions vidé... des milliers de données sont perdues. Un scénario qui rappelle l'attaque informatique de l'hôpital de Dax il y a deux ans, ou plus récemment celle de Versailles. Sauf qu'ici, il s'agit d'une petite entreprise de 20 employés, située dans une commune de moins de 4000 habitants. Et cela inquiète beaucoup les patients. "Il y a quand même des informations sur ma fille, la mutuelle, la CPAM... Ce n'est pas rassurant", soupire une femme. "Je ne pensais que ça arriverait dans notre petite ville de Peyrehorade. Je trouve que ce sont des voyous, c'est honteux, s'insurge une autre. Nous, on a travaillé toute notre vie pour avoir quelque chose, ils veulent de l'argent facile et ça je ne le supporte pas".