VIDÉO - Lavande, fraises : les agriculteurs victimes de vols surprenants

À quelques kilomètres, dans le département voisin, les gendarmes ont déjà démarré des patrouilles la nuit et le week-end. Et ce car les vols sur les exploitations agricoles sont de plus en plus nombreux. Dans le Vaucluse, les producteurs sont inquiets à l'approche de la récolte des premières fraises. "Automatiquement, vu l'inflation des matières premières, il risque malheureusement d'y avoir des gens qui essaient de voler", raconte Christophe Charin.