VIDÉO - Le gang des voleurs de ruches de l'Aube et de la Marne interpellé

Au printemps dernier, Véronique Noël ne s'est pas fait voler sa voiture ni des bijoux. Quelque chose d'encore plus précieux lui a été dérobé. "En fait, quand je suis venue travailler sur les ruches, je me suis aperçue qu'elles avaient toutes disparu. Il ne restait plus que les palettes, et des traces sur le chemin d'une remorque qui avait reculé", raconte-t-elle dans le reportage de TF1 ci-dessus. Au total, 80 ruches lui ont été volées. L'apicultrice estime la perte autour de 16.000 euros.

Mais il n'est pas seulement question d'argent. "Vous n'avez plus de ruches, vous n'avez plus d'outils de travail. C'est très simple. Et puis, si vous la retrouvez, vous ne savez pas ce qu'elle a vécu, si elle a été maltraitée, stressée. Nous, on a trouvé des ruches où il y avait des abeilles mortes, des ruches qui ont été meulées, donc c'est un grand stress pour les abeilles", déplore la professionnelle.