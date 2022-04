VIDÉO - Les nouvelles Alpine de la gendarmerie dressent leurs premiers PV

Là, après le dépistage alcoolémie et stupéfiants, le contrevenant se verra adresser une lourde amende, assortie selon les cas d'un retrait de permis et/ou d'une immobilisation du véhicule. Flashés à 202 km/h, deux Néerlandais vus dans le reportage de TF1 pourraient même affronter une procédure plus lourde. En effet, à partir de 50 km/h au-dessus de la limitation de vitesse, le fautif reçoit une contravention de 5ᵉ catégorie et se voit retirer 6 points de permis. En cas de récidive sous trois ans, il s'agit d'un délit de grande vitesse, qui peut valoir trois ans de suspension de permis, et jusqu'à trois mois de prison.