"On a sauté par la fenêtre" : des rescapés de l'incendie meurtrier de Vaulx-en-Velin témoignent

Dix morts, dont cinq enfants, et 19 blessés, dont "quatre en urgence absolue". Un incendie a ravagé un immeuble de Vaulx-en-Velin, dans un quartier populaire du nord-est de Lyon, dans la nuit de jeudi à vendredi. Le feu s'est déclaré peu après 3h du matin dans ce bâtiment de sept étages situé dans une barre d'immeubles du quartier du Mas du Taureau, et a mobilisé près de 170 pompiers et 65 engins, selon la préfecture. Les flammes sont parties du rez-de-chaussée pour se propager vers les étages, piégeant certains habitants chez eux, tandis que les fumées envahissaient les parties communes, selon les pompiers.

"Je les entendais tous hurler et demander au secours", relate un habitant dans le reportage du 13H de TF1 en tête de cet article. "Tout le monde a paniqué, nous en bas comme eux en haut (…) Franchement, un gros choc", dit-il. Alors que la fumée s'échappait du bâtiment, des occupants de l'immeuble, prisonniers, se sont jetés dans le vide. "J’étais en train de dormir, j’ai entendu les voisins crier", raconte cet habitant, qui semble perdu et dont les frères et les sœurs ont été transportés à l’hôpital. "J’ai réveillé toute ma famille. On a sauté de la fenêtre".