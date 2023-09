VIDÉO - Maintien de l'ordre : un nouvel équipement de choc pour les chevaux policiers

Place ensuite à l'intervention. À Bois-le-roi, la brigade équestre de Seine-et-Marne s'entraîne toute l'année. L'exercice du jour : repousser un groupe de figurants qui joue le rôle de supporters au milieu des fumigènes et des pétards. "On crée des explosifs parce que ça va faire régir leurs chevaux, et on simule des coups de feu pour essayer de créer cette adrénaline et ce stress. Le but est d'être le plus efficace possible sur la manœuvre et de repousser la foule", raconte Jean-Emmanuel Cotelle au micro de TF1.