VIDÉO - "Mais vous n'êtes pas policier !" : une nonagénaire victime de vol par ruse témoigne

Prétextant un problème avec la canalisation d'eau, le voleur lui fait dans un premier temps ouvrir son robinet. Son but : la distraire afin qu'un complice puisse dérober des biens en simultané. À ce moment-là, la dame de 90 ans ne se doute de rien. Alors qu'elle ouvre ses robinets, le second voleur rentre dans la maison. "J'ai entendu un bruit dans le couloir, c'est là où je suis partie", explique la victime de l'arnaque dans le reportage en tête de cet article. Elle tombe alors sur le second voleur, qui porte lui aussi un costume. Cette fois-ci, ce n'est pas un faux plombier, mais un faux policier.