REPORTAGE - Immeubles effondrés rue de Tivoli à Marseille : un an après, la galère des sinistrés se poursuit

Un an après l'explosion d'un immeuble rue de Tivoli à Marseille, qui avait fait huit morts et plusieurs blessés, un bouquet de fleurs a été déposé ce mardi pour chaque victime. Plus de 50 familles ne peuvent toujours pas vivre chez elles, et de nombreux sinistrés n'ont touché aucune indemnisation. Le JT de TF1 est retourné dans ce quartier toujours meurtri.

Des dizaines d'étais, un périmètre de sécurité et des pans de mur dévastés : dans le quartier de la rue Tivoli, en plein cœur de Marseille, le temps semble s'être arrêté. Tout comme dans l'appartement d'Audrey Giraudon, situé juste à côté de l'un des deux immeubles effondrés. "Nous, notre immeuble, il a fait un petit tour sur lui-même. Donc là, on voit effectivement toutes les fissures. Tout a explosé en fait", raconte-t-elle dans le reportage de TF1 ci-dessus.

Résultat, il a fallu sécuriser le bâtiment et éventrer les plafonds pour installer des poutres de renfort. Il est donc impossible d'y habiter. "On a pris un logement meublé parce qu'on a récupéré aucun meuble, on n'avait aucune affaire. Il faut verser des frais d'agence d'un montant de 1 600 euros, des frais de caution de 3 400 euros. On est à peu près à 60 000 euros en tout", précise-t-elle.

On mène un combat tous les jours, mais au final, il n'y a pas une grande avancée. Audrey Giraudon, sinistrée de la rue de Tivoli

Mais les indemnisations se font attendre, alors que l'émotion, elle, reste vive. "On se dit que ça va être difficile. Et qu'on mène un combat tous les jours, mais qu'au final, il n'y a pas une grande avancée non plus quoi", ajoute la jeune femme, la gorge nouée. La situation est en effet compliquée depuis cette tragique nuit du 8 au 9 avril 2023. Une explosion provoque la chute de deux immeubles. Huit personnes perdent la vie et 350 habitants sont évacués. Un an après, une cinquantaine de famille n'a toujours pas réintégré son logement.

Laure Beccaria occupe avec sa fille un appart-hôtel depuis un an. "On a changé six fois en tout d'endroit. On fait du camping. On est vraiment en colère par rapport au fait qu'on se sent pas aidé, on se sent pas soutenu", déplore-t-elle. Aujourd'hui, leur demande de logement social reste sans réponse, tout comme les interrogations des riverains sur l'origine de l'explosion. "Un immeuble comme ça s'effondre pour une cuisinière. On reste quand même très interrogatif", admet une riveraine.

Si l'hypothèse d'une fuite de gaz a toujours été privilégiée, l'enquête menée dans le cadre d'une information judiciaire contre X pour "homicide et blessures involontaires", confiée à plusieurs juges d'instruction, suit son cours. Elle consiste à "rechercher le mécanisme ayant conduit à un écoulement de gaz puis à une activation et à déterminer si une maladresse, imprudence, inattention, négligence ou un manquement à une obligation de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement est à l'origine des décès ou des blessures", avait indiqué en avril 2023 la procureure de l'époque, Dominique Laurens.