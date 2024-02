VIDÉO - "Max le Suisse" : la dernière victime de l’autostoppeur arnaqueur témoigne

Depuis une vingtaine d'années, un homme âgé aujourd'hui de plus de 80 ans se fait passer pour un auto-stoppeur et convainc des personnes de lui prêter de l’argent. Nadège, l'une de ses dernières victimes, témoigne face aux caméras de TF1.

Nadège Gabelou n'est pas prête d'oublier ce 21 décembre 2023, jour où elle a aperçu un vieil homme désemparé sur le bord d'une route d'Ambazac (Haute-Vienne). "Il était avec sa petite valise, il n'était pas bien couvert, il avait un petit imperméable, des petites chaussures en cuir... mais il m'a fait pitié directement", se souvient-elle.

Il dit qu'on lui a volé ses affaires, son portefeuille, son ordinateur, ses clés de maison Nadège Gabelou

Depuis une vingtaine d'années, cet octogénaire surnommé "Max le Suisse" mais qui se fait appeler Max, Claude, Carl ou Gérard, a escroqué des centaines de personnes. Cette fois, il se présente comme un neurologue à la retraite, puis il raconte à Nadège qu'il sort de 53 jours de coma dû à la pandémie de Covid-19. "Il dit qu'on lui a volé ses affaires, son portefeuille, son ordinateur, ses clés de maison, qu'il n'a plus rien", poursuit-elle dans le reportage en tête de cet article.

Profondément émue par le vieil homme, Nadège n'hésite pas une seconde. Elle lui achète un billet de train pour rentrer chez lui et lui donne près de 200 euros. "Je n'allais pas le laisser comme ça, et il m'a dit 'je vous jure que je vais vous les rendre. Donnez-moi votre numéro, je vous appelle'", raconte-t-elle.

Après plusieurs appels infructueux, Nadège vérifie le numéro de téléphone sur internet, et réalise qu'elle n'est pas la seule à avoir croisé cet arnaqueur très expérimenté. "Si vous lisez ce commentaire, c'est probablement que vous vous êtes fait avoir par ce vieil arnaqueur que vous avez pris en stop", peut-on lire en ligne.

"On m'a un petit peu charrié en me disant 't'es trop bête, ça ne me serait jamais arrivé'. Mais quand je vois que c'est arrivé à des centaines de personnes...", réagit Nadège. "Max le Suisse" convainc en effet systématiquement ses victimes de lui prêter de l'argent, sans jamais leur donner de nouvelles ensuite.

Il invente l'arnaque légale (...) bravo l'artiste ! Jean-Max Gettmann

Jean-Max Gettmann a lui aussi croisé la route de cet escroc gentleman il y a dix ans. "L'ensemble de son comportement inspire la confiance", admet-il. Il lui a donné 200 euros, mais avec le temps, cette rencontre est presque devenue un bon souvenir. "Il invente l'arnaque légale. Moi aujourd'hui, si je pouvais le rencontrer, je n'aurais pas du tout de rancœur à son égard, bravo l'artiste", conclue Jean-Max.

Plusieurs automobilistes ont porté plainte sans jamais obtenir gain de cause. Jugé en 2009, "Max le Suisse" a été relaxé, la justice estimant que ses victimes lui avaient toutes donné de l'argent de leur plein gré.