VIDÉO - Meurtre maquillé en cambriolage à Dunkerque : l'étonnant profil de l'épouse qui a avoué

Sur la photo qui ouvre le reportage du 13H de TF1 ci-dessus, ils donnaient l'image d'un couple uni. C'était il y a un an et demi. Ce jeudi matin à Dunkerque, les aveux de l'épouse de Patrice Charlemagne, au cours de sa garde à vue entamée mercredi, troublent la population. "C'est un rebondissement, on est tous un peu choqués, on ne s'y attendait pas", lance une habitante face à notre caméra. Une autre se montre tout aussi perplexe : "C'est bizarre, il n'y a pas d'explication. On ne sait pas ce qu'il s'est passé". "Pourquoi ? Qu'est-ce qui l'a amenée à ça ?", interroge de son côté un homme.