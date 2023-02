VIDÉO - Professeure tuée à Saint-Jean-de-Luz : les élèves sous le choc

Après avoir été confinés environ deux heures dans leurs salles de classe, les élèves sont progressivement sortis de l'établissement à la mi-journée. "On est restés dans les classes. On nous a enfermés, en nous disant que l'on ne pouvait pas sortir. On nous a demandé de fermer les stores", confirme l'adolescente. Puis,"on a commencé à avoir des informations grâce à nos téléphones. Des amis en seconde ont commencé à nous dire. On nous a dit que la prof avait été poignardée. Ensuite, elle devait être évacuée à Bordeaux. Et c'est tombé (sic) qu'elle était morte", continue-t-elle. "On a appris tout cela en classe et on a été évacué, il y a dix minutes", conclut-elle.