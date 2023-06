VIDÉO - "C'était toute ma vie" : à Montargis, les commerçants dévastés par les violences

Bus incendié, tram caillassé, voitures incendiées, mairie ou école visée... de nouvelles violences urbaines ont émaillé la nuit de jeudi à vendredi à Lyon, Grenoble, Saint-Etienne ou Annecy, mais aussi des villes plus petites, après la mort de Nahel, 17 ans, tué par un tir de police à Nanterre mardi. C'est le cas de Montargis, une ville du Loiret comptant 14.000 habitants, où trois immeubles ont été incendiés et détruits. Les habitants se sont réveillés ce vendredi matin avec un centre-ville saccagé. Bruno est devant sa pharmacie dont "il ne reste plus rien" : "Cela s'est propagé de bas en haut", témoigne-t-il dans le reportage du 13H de TF1 ci-dessus.

Plus de dix heures après avoir été incendié, le bâtiment est encore fumant, les pompiers à pied d'œuvre. Ce pharmacien avait ouvert son officine il y a six ans, il dit avoir perdu l'affaire de sa vie : "Je passe beaucoup de temps, je suis très dévoué, quand je vois ça, je suis complètement désolé et décontenancé. Après ma famille, c'était toute ma vie", dit-il. Sa pharmacie en flammes, comme on peut le voir dans notre reportage, est le symbole d'une nuit de violences à Montargis. Pendant plusieurs heures, les forces de l'ordre ont essuyé des tirs de mortiers d'artifice. Trois bâtiments ont été incendiés, 80 commerces vandalisés. Soit l'oeuvre de 300 individus la nuit dernière.