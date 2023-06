VIDÉO TF1 - Mort de Nahel : les images de la nouvelle nuit de violences en Île-de-France

Des voitures calcinées, par dizaines, jonchent les rues de Nanterre ce jeudi matin. Les traces d'une nuit encore plus violente que la précédente. "On n'a pas dormi, on est resté éveillés jusqu'à 4h du matin", témoigne un habitant dans le reportage de TF1 ci-dessus. Pendant des heures, sans interruption, une pluie de mortiers d'artifice a ciblé les policiers, forcés de reculer au milieu des voitures en feu aux quatre coins de la cité Pablo Picasso, où vivait Nahel, tué mardi par un policier. Les tirs ont également visé les camions de pompiers, venus en nombre face à la multiplication des incendies.

Les violences urbaines ont dépassé Nanterre. Plusieurs villes d'Ile-de-France ont connu la même nuit. Notamment Thorcy, en Seine-et-Marne, ou Bezons, dans le Val-d'Oise, où les tirs de mortier venaient de toutes parts, comme le montre la capture vidéo ci-dessous.