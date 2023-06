VIDÉO - Obsèques de Carène Mezino : l'hommage déchirant d'une ville à son infirmière assassinée

Carène Mezino a été poignardée fin mai alors qu’elle travaillait à l’accueil de son service hospitalier à Reims. Un drame qui marque profondément ses collègues. Beaucoup d’entre eux se disent qu’ils auraient pu être à sa place. "Notre profession n'est pas à l'abri de ce genre d'agressions, on n'est pas protégé du tout, du tout, du tout", déplore Michèle Nicolas, infirmière au CHU de Reims. "On ne peut pas penser qu'on va au boulot pour se faire assassiner et donc on espère faire passer un message aussi au gouvernement et au président de la République." À la sortie de la basilique, des applaudissements retentissent pour soutenir une famille endeuillée, mais toujours unie.