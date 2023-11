VIDÉO - "On n'avait que son visage" : comment ce voleur des Yvelines a été identifié grâce à l'IA

Depuis quelques années, les enquêteurs disposent d'un outil intégré à leurs fichiers de police. On y trouve ainsi chaque procédure enregistrée par les forces de l'ordre, avec notamment huit millions de photos de délinquants déjà connus des services de police. Grâce à l'intelligence artificielle, ce nouvel outil est capable de comparer ces photos à n'importe quelle image recueillie par la police dans le cadre de cette affaire.

"On sélectionne juste son visage, on l'intègre dans notre logiciel, et on fait 'rechercher'". Et là, il nous sort tous les candidats potentiels. À partir de là, on vérifie l'information, on vérifie que c'est bien lui, et cela nous permet ensuite d'aller l'interpeller. Là, en l'occurrence, il a été condamné à deux ans d'emprisonnement", poursuit Éléonore Pailhes.