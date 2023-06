VIDÉO - "On ne pensait pas que ça pouvait arriver" : des petites villes de Moselle frappées par les violences

Sylvia a encore du mal à réaliser. La nuit dernière, un tir de mortier d’artifice a mis le feu à son immeuble. Deux appartements, heureusement inoccupés, ont été ravagés par les flammes. Par sécurité, elle a dû dormir à l’hôtel. "Je suis révoltée. On se sent en insécurité. C’est la première fois qu’on assiste à ce type de violences depuis qu’on habite ici", explique, encore sous le choc, cette habitante de Maizières-lès-Metz (Moselle). "On pense qu’on est tranquille, mais en fin de compte, ( ) il y a des gangs avec de la haine. C’est criminel", dénonce-t-elle dans le reportage du 13H de TF1 ci-dessus.