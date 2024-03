"On se croit au-dessus des lois" : un ancien membre d'une bande témoigne sur le phénomène des rixes

À Paris, un jeune homme de 19 ans a été tué, sans doute dans le cadre d'un règlement de compte entre bandes rivales. En 2023, en région parisienne, une centaine de rixes ont été enregistrées, faisant des dizaines de blessés et quatre morts.

Les images, que l'on peut voit dans le reportage du 20H de TF1 en tête de cet article, font froid dans le dos. En plein cœur de Paris, au milieu des passants, à la sortie d'un lycée, une bande d'adolescents fuit un autre groupe. L'un des jeunes est rattrapé, tabassé au sol, poignardé. Un individu revient pour lui asséner deux coups de marteau. Il est gravement blessé.

Ces affrontements à coups de barre de fer, de couteaux, communément appelés "des rixes", se font entre bandes de quartier avec, souvent, pour seul motif la haine du voisin rival, en plein jour, mais aussi lors de rendez-vous en pleine nuit.

Nous avons recueilli le témoignage d'un jeune homme qui a participé à plusieurs rixes pendant son adolescence. À 17 ans, il était membre d'une des bandes du 13e arrondissement parisien. "On peut marcher en bande et croiser une équipe rivale. Si on se croise, directement, on se rentre dedans." Un simple regard de travers et c'est l'affrontement. "Au final, c'est vraiment pour avoir le pouvoir, le monopole sur l'arrondissement. On ne gagne pas d'argent, on ne gagne rien. Il n'y a aucune raison de faire ça. À partir du moment où il y a de l'orgueil, on se croit au-dessus des lois."

Il a été condamné pour s'être battu lors de rixes avec une matraque, 35 heures de travaux d'intérêt général et un stage de citoyenneté.

À 21 ans, aujourd'hui, il a quitté ce milieu et a repris sa vie en main. Selon le ministère de l'Intérieur, 74 bandes sont surveillées en France, 46 rien qu'à Paris et en Île-de-France. Retrouez les détails du reportage dans la vidéo en tête de cet article.