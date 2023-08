VIDÉO - Orages en Corse : deux morts et des dégâts lors du passage de la tempête Réa

La tempête "Réa" qui a frappé Bastia dans la nuit de lundi à mardi a été courte et très intense. Un groupe de retraités, interrogé par TF1 dans le reportage du 13H en tête de cet article, était à bord d'un ferry. La traversée n'a pas été de tout repos : "À deux heures et demie du matin, on a tout retrouvé par terre", explique une passagère. "Je ne tenais pas debout. Je me suis retrouvé à quatre pattes près de mon lit", ajoute un autre.