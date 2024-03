VIDÉO - "Ça peut durer encore un moment" : nouvelle action des agriculteurs à Paris, 66 interpellations

Des agriculteurs de la Coordination rurale se sont rassemblés vendredi autour de l'Arc de Triomphe, aux Champs-Élysées à Paris. Ils voulaient y déposer une gerbe pour rendre hommage aux agriculteurs qui se suicident. Des heurts ont éclaté avec les forces de l'ordre et 66 manifestants ont été interpellés.

C'est une prise qui se voulait symbolique et pacifique. À 4 heures ce vendredi matin, des tracteurs et des dizaines d'agriculteurs investissent la place de l'Étoile à Paris. À l'initiative de la Coordination rurale, une gerbe est déposée non loin de la tombe du Soldat inconnu. "Il y a un agriculteur qui se suicide tous les deux jours, il faut que l'État en prenne conscience, quand même. On vient rendre hommage à ces pauvres agriculteurs", explique un manifestant.

Le deuxième syndicat agricole français bloque l'accès avec des ballots de paille déversés sur la chaussée. D'abord calme, le face-à-face entre agriculteurs et forces de l'ordre se tend soudainement. Le porte-parole de la Coordination rurale est interpellé.

En tout, 66 arrestations qui provoquent la colère du syndicat. "Ils nous embarquent un par un. Je trouve ça complètement inadmissible", réagit une militante.

Les tracteurs prennent la direction du Château de Versailles où le Congrès se réunira lundi pour adopter l'inscription de l'IVG dans la Constitution. "Ils n'ont qu'à changer la Constitution pour que les agriculteurs gagnent tous leur vie. Ce sera une bonne chose. Et puis comme ça on rentrera chez nous" ; "Ça peut durer encore un moment, mais je ne l'espère pas", affirment d'autres manifestants. Le syndicat exige toujours des mesures concrètes pour sauver les 45% d'exploitations en détresse financière.