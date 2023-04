VIDÉO - Police : comment les "profilers" repèrent les passagers suspects dans les transports

Dans le reportage du 20H de TF1 visible en tête de cet article, nos journalistes se trouvent dans le métro de Lille, où trois policiers patrouillent comme d’habitude. Mounir est avec eux, il est policier aussi, mais physionomiste. "On fait de l'observation, c'est primordial", détaille-t-il face à notre caméra. Depuis quelques années, cet agent a développé un don pour repérer en un clin d'œil, sur le terrain, les gens recherchés. Et il se souvient même d'un visage des années plus tard.

Ce jour-là, un jeune homme attire son intention. Il l’a vu plusieurs fois dans la journée, alors il l’interpelle. "Je suis passé voir mon frère", se justifie l'individu. Mais les policiers vont retrouver sur lui 18 grammes de cannabis, répartis dans de petits sachets en plastique.