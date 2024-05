Interdiction de rouler à plus de... 8 km/h : l'étrange règlementation d'un village des Côtes-d'Armor

À Pordic (Côtes-d'Armor), un arrêté municipal a été pris il y a 120 ans pour limiter la vitesse maximale des automobiles à 8 km/h. S'il ne s'applique plus dans les faits, ce dernier n'a jamais été abrogé.

Avez-vous déjà tenté de rouler à moins 8 km/h ? Une équipe de TF1 a relevé le défi à Pordic (Côtes-d'Armor) : c'est long, et quasiment impossible à respecter. Très vite, nos journalistes ont largement dépassé les 10 km/h, suffisants selon les archives de cette commune à les arrêter.

"L'arrêté de 1903 dit que la vitesse dans le centre-ville de Pordic était limitée à 8 km/h, et on n'a pas retrouvé d'arrêté qui l'abrogeait", explique Floréal Carquès, chef de service de la police municipale. "On pourrait arrêter les véhicules qui roulent au-dessus de 8 km/h", plaisante-t-il.

Toujours est-il qu'aujourd'hui, les agents sont plus cléments que leurs prédécesseurs, l'excès de vitesse étant retenu au-dessus de 30 km/h. "On peut contrôler 8 km/h, mais on n'est plus en 1903", s'amuse de son côté le policier Bruno Le Coat, interrogé dans le reportage en tête de cet article. L'arrêté à l'origine de cette limitation avait été pris par le maire de l'époque alors que le département ne comptait que 85 véhicules.

"Les propriétaires d'automobiles traversent le bourg de Pordic à des allures désordonnées", peut-on lire dans un numéro du journal "La Croix des Côtes-du-Nord", daté de juin 1903. Si cet arrêté n'a jamais été abrogé, il a depuis été remplacé, précise le maire actuel Joël Batard. "Il y a un certain nombre de coureurs à pied qui pourraient recevoir des contraventions. Le dernier document en date est celui de 2005 qui remplace la vitesse à 30 km/h en centre-ville", affirme Joël Batard, un petit sourire aux lèvres.

À vélo, je dépasse trois fois la limitation de vitesse de 1903 Une habitante de Pordic

Une nouvelle rassurante pour les automobilistes, ainsi que pour certains cyclistes. "C'est un vélo à assistance électrique, je vais à 23 km/h, c'est-à-dire que je dépasse trois fois la limitation de vitesse de 1903", réagit une passante. D'autres ne seraient en revanche pas opposés à un retour de la lenteur. "On prend plus le temps, on dit 'bonjour' à Ginette, les voisins. Donc pourquoi pas, je ne suis pas contre. Je vais aller voir monsieur le maire", plaisante une autre, interrogée dans le reportage ci-dessus.