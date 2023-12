VIDÉO - Fléau des vols de vélo : comment limiter les risques ?

400.000 vélos sont volés en France chaque année, un phénomène qui touche particulièrement les grandes villes. À Toulon (Var), où s'est rendue une équipe de TF1, près d'un vélo est déclaré volé chaque jour. Comment la police lutte-t-elle et comment limiter les risques ?

"Mon cadenas était coupé... et plus de vélo", se désole Mickaël. Après ce premier vol, ce Toulonnais, qui témoigne dans le reportage du 20H de TF1 ci-dessus, achète alors un autre deux-roues, change de cadenas, et le gare ailleurs. Nouvelle surprise quelques semaines plus tard : "Quand je suis arrivé, mon vélo était littéralement à la verticale. Étant donné les marques que ça a laissé sur l'antivol et le cadre, j'ai compris tout de suite qu'on avait essayé de me le voler", explique Mickaël, avant de réaliser : "Peu importe où je mets mon vélo, il ne sera jamais en sécurité".

Qui sont ces voleurs de vélos ? "80% sont seuls. Ils peuvent être accompagnés d'une personne qui fait la surveillance. Ils ont généralement un sac, avec à l'intérieur des pinces", constate le directeur de la police municipale de Toulon. Pour lutter contre ces vols de plus en plus fréquents, des patrouilles sont déployées dans la ville. La surveillance est quant à elle renforcée à l'aide de caméras.

La plupart des deux-roues dérobés ne sont jamais retrouvés par leur propriétaire. Cet atelier de réparation doit régulièrement refuser des vélos douteux, apportés par des vendeurs pressés de s'en débarrasser. "On trouve souvent des gens patibulaires avec des vélos rutilants, et qui vous les proposent à des prix défiant toute concurrence", raconte le chef de l'atelier Francis Angelini.

Des conseils pour limiter les risques

Directement après avoir acheté son deux-roues, il est recommandé de le photographier sous tous les angles : "Il faut prendre un maximum de photos, avec un maximum de détails", nous expliquait récemment Alexandre, mécanicien-vendeur à Bicycle Store République. "Souvent, ce sont des photos de sonnettes, de poignées, ou encore de rayures qui permettent de reconnaître le vélo volé sur les sites de petites annonces comme leboncoin".

Autre étape incontournable : choisir un antivol solide. Sur son site internet, la préfecture de police recommande d’opter pour un antivol en forme de U et d’attacher le cadre et la roue avant à un point fixe. Comme on peut le voir dans le reportage en tête de cet article, beaucoup de cyclistes utilisent des câbles trop fins, coupés aisément par les voleurs. "Il faut aussi éviter les poteaux avec des panneaux de signalisation au bout, car les voleurs savent qu’ils peuvent retirer le panneau pour libérer le vélo”, selon Alexandre. Il recommande plutôt d’accrocher le vélo à une barrière de forme carrée.

En cas de vol, la géolocalisation peut s’avérer très utile. Samuel, vendeur à Holland Bikes Magasin que nous avons également interrogé, recommande Powunity : "On peut cacher le trackeur GPS dans le moteur, et s'il veut l'enlever, le voleur devra démonter le moteur", explique-t-il. "Beaucoup de cyclistes placent des AirTag (Apple) sous la selle de leur vélo et les voleurs les trouvent très facilement". Près de 400.000 vélos sont volés en France chaque année selon le site veloperdu.fr.