VIDÉO - Pyrénées-Orientales : mobilisation générale pour retrouver Corentin, jeune plongeur disparu

Cela fait maintenant six jours que Corentin n'a plus donné signe de vie. Le jeune homme de 23 ans a disparu lors d'une partie de chasse sous-marine à Port-Vendres près de Perpignan. Ce jeudi, un important dispositif de recherche a été déployé, sur terre comme en mer. Et malgré la forte houle, les gendarmes continuent d'inspecter la zone.

"On va faire des recherches du côté sud. Vu l'état de la mer, on ne va pas pouvoir faire le premier secteur défini. On s'expose trop aux courants et au danger", explique l'adjudant-chef Michaël Duval, de la brigade nautique côtière de Saint-Cyprien, dans la vidéo du JT de TF1 en tête de cet article. Une fois arrivé sur zone, chaque plongeur scrute les fonds marins et fouille chaque recoin, chaque cavité à la recherche du corps. "On cherche un indice, une palme, un fusil, n'importe quoi qui pourrait nous mettre sur la piste de sa position", poursuit le militaire. Mais pour le moment, toutes les recherches sont vaines.