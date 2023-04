VIDÉO - "Choquant" : vif émoi à Angers après la décapitation de statues dans une église

Les membres de la paroisse, prévenus par ce dernier, sont sous le choc. "C'est une atteinte à notre foi. En même temps, les dégâts sont très importants", se désole l'un d'entre eux. La nouvelle s’est répandue dans ce quartier tranquille d’Angers. Les habitants déplorent une attaque contre le patrimoine de la ville. En effet, l’église de Sainte-Madeleine sonne ses cloches depuis le XIXe siècle. "C'est choquant. Même si on n'est pas pratiquant, on ne doit pas détruire les biens de l'église", confie un passant. "C'est révoltant, c'est écœurant. Il n'y pas de mots", dénonce une autre.

Le maire d’Angers, qui s'est rendu sur place pour constater les faits et a annoncé le dépôt d'une plainte, "condamne avec la plus grande fermeté cet acte odieux qui a touché un édifice religieux et patrimonial important de notre ville". Jean-Marc Verchère a ajouté apporter son soutien "aux paroissiens et à la communauté catholique très affectés par ces dégradations qui interviennent au lendemain des célébrations de Pâques". "Décapitations inadmissibles des statues de l’église Sainte-Madeleine d’Angers. J’exprime tout mon soutien aux catholiques angevins et de France. Tout sera fait pour interpeller les auteurs de cette atteinte au patrimoine religieux", a affirmé le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin sur Twitter.