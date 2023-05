REPORTAGE - Rave-party dans l'Hérault : l'afflux de 6000 festivaliers dans une zone protégée inquiète

Un afflux de personnes inhabituel pour cette petite commune de quelque 300 habitants. "Il y avait des festivaliers sur tout le long de la route, c'était vraiment très impressionnant. Je n'avais jamais vu ça ici. Il y avait des camions, des voitures totalement à l'arrêt", rapporte l'une d'entre elles, évoquant des embouteillages très importants, dans le reportage de TF1 à retrouver en tête de cet article. Mais pour certains locaux, l'installation de cette rave-party ne perturbe pas le quotidien. "Je n'en pense que du bien parce que je me dis que la jeunesse, comme les plus vieux, on a besoin de vivre et d'être heureux", lance ainsi une femme.

Toutefois, cet événement "sauvage" est loin de faire l'unanimité. "Nos clôtures, c'est sûr qu'elles ont été largement détériorées et qu'il faudra les remettre en état pour l'hiver prochain, pour nos animaux", souligne Aude Geiger, éleveuse de brebis et de vaches à Viols-en-Laval. "Il y a de l'inquiétude aussi par rapport à la repousse de l'herbe. De l'herbe qui est piétinée comme ça pendant plusieurs jours, avec du trafic de véhicules, ne risque de pas forcément repousser de la façon la plus optimale. Donc il y aura aussi des pertes d'herbe pour nos animaux", explique l'agricultrice, qui utilise ces larges parcelles pour faire passer et pâturer ses bêtes.