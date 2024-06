Un automobiliste est mort la nuit dernière à Clamart, près de Paris, dans une collision avec un adolescent de 14 ans qui conduisait une voiture volée. Originaire d'un quartier de Fresnes, les jeunes qui le connaissaient n'en reviennent pas. Une enquête pour refus d'obtempérer et homicide involontaire a été ouverte.

Du sable et quelques plots balisent encore les lieux de l'accident. C'est au niveau de la ville de Clamart (Hauts-de-Seine), sur la D906, qu'a eu lieu le face-à-face mortel. Tout commence dans la nuit de lundi à mardi à Palaiseau (Essonne). Selon une source policière, vers 2h50, des policiers de la brigade anti-criminalité (BAC) repère au niveau de Palaiseau une voiture qu'ils suspectent d'avoir été volée. Au volant se trouve un adolescent qui refuse de s'arrêter.

"Le temps d'intercepter le véhicule au moyen du gyrophare et du deux tons, l'individu a formellement identifié le véhicule de police comme étant des policiers et malgré ça, il a continué sa progression et il a pris la fuite", explique Reda Belahj, du syndicat UN1TE dans la vidéo en tête de cet article.

Il faisait beaucoup de choses qui n'étaient pas bien, mais pas un délit grave comme voler des voitures. Une adolescente qui connaissait le chauffard de 14 ans

Une course-poursuite s'engage alors sur la N118. Après quelques minutes, le chauffard perd le contrôle de sa voiture au niveau d'un terre-plein à l'entrée de Clamart et percute une autre voiture arrivant en face. Son conducteur, un homme de 34 ans, est tué sur le coup. L'adolescent, lui, est interpellé par les policiers. Il souffre d'une blessure au bras et est hospitalisé.

Âgé de 14 ans, il a déjà été condamné pour un vol avec violence. Il était placé sous contrôle judiciaire en attendant une audience prévue le 12 juillet.

Originaire d'un quartier de Fresnes (Val-de-Marne), les jeunes qui le connaissent n'en reviennent pas. "Je l'ai connu. Certes, il faisait quelques petites bêtises comme tout le monde. Mais j'étais choqué d'apprendre un truc d'une telle ampleur", dit un jeune garçon. "Il faisait beaucoup de choses qui n'étaient pas bien, mais pas un délit grave comme voler des voitures", ajoute une adolescente.

Une enquête a été ouverte pour recel de vol, refus d'obtempérer et homicide involontaire aggravé.