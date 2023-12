VIDÉO - "Elle avait dit, je vais tuer la prof" : les élèves de l'enseignante menacée par une fille de 12 ans à Rennes témoignent

À Rennes, une élève de 5ᵉ du collège des Hautes-Ourmes a menacé une professeure avec un couteau, ce mercredi 13 décembre. Les autres élèves de la classe, qui ont assisté à la scène, témoignent.

Ce mercredi, une élève de 12 ans, scolarisée au collège des Hautes-Ourmes à Rennes, a menacé avec une enseignante en classe avec un couteau. "La semaine dernière elle avait dit 'je vais tuer la prof'. Mais nous, on s'est dit 'elle a notre âge, elle ne va pas… C'est des blagues'", témoigne anonymement l'une de ses camarades.

"Elle m'écrivait des petits mots, c'était écrit qu'elle avait trop hâte de tuer la prof. Mais moi, j'avais pas compris, je faisais pas gaffe", explique à son tour une autre élève, interrogée dans le reportage en tête de cet article. "Du coup, elle a sorti son couteau. La prof a dit 'non, non, tu ne me tueras pas'. Mais elle, elle disait 'si'. Elle rigolait bêtement", poursuit-elle anonymement.

Selon le procureur de la République de Rennes Philippe Astruc, les faits se sont déroulés durant la projection d'un film pédagogique en cours d'anglais, pendant laquelle l'élève est apparue "agitée". Lors de son audition, la professeure a expliqué s'être assise à côté de la collégienne, qui lui a alors confié à voix basse : "Je suis folle aujourd'hui, j'ai envie de tuer quelqu'un aujourd'hui, j'ai envie de tuer les élèves qui ne m'aiment pas, et la personne qui est en face de moi. Ça s'est passé à Arras, je vais faire pareil".

Elle a ensuite "sorti de son cartable un couteau imposant" avec une lame de 17 cm, a précisé le procureur. L'enseignante évacue alors la classe avec ses élèves, suivie par la jeune fille armée, toujours menaçante. Réussissant à s'interposer, des membres de l'établissement finissent par la maîtriser. Selon une source policière, l'élève en voulait à sa professeure pour lui avoir confisqué son téléphone portable la semaine précédente.

Elle s'était déjà présentée à son collège avec un couteau dans son cartable Philippe Astruc, procureur de la République de Rennes

L'élève, entendue par un psychiatre mercredi après-midi, a déjà été exclue de son ancien collège pour des faits graves. "En janvier, elle s'était présentée à son collège avec un couteau dans son cartable, mais il n'y avait pas eu de suites dommageables", a précisé Philippe Astruc.

La mise en cause, née à Marseille, est l'aînée d'une famille d'origine mongole de quatre enfants, arrivée à Rennes en 2012. Elle n'était pas connue de la police. Une enquête criminelle pour "tentative d'homicide volontaire sur personne chargée d'une mission de service public" a été ouverte par le parquet de Rennes.