VIDÉO - "De la barbarie pure" : les camarades du lycéen tué lors d'une fête de village dans la Drôme témoignent

Un adolescent de 16 ans est mort lors d'une fête de village ce week-end à Crépol, dans la Drôme. Beaucoup de questions restent à élucider autour de la bagarre qui a éclaté. Dans l’établissement où la victime était scolarisée, et où s'est rendue l'une de nos équipes ce lundi, tous les lycéens sont bouleversés.

De l'avis de tous, Thomas, 16 ans, était un adolescent calme et souriant, qui avait toujours le mot pour rire. Mais ce lundi, tous ses camarades peinent à dissimuler leurs larmes. La police était présente pour filtrer les entrées dans le lycée où il était scolarisé, à Romans-sur-Isère (Drôme), tout près de Crépol, théâtre ce week-end d’une fête de village sanglante, au cours de laquelle le jeune homme a perdu la vie. Nombre de ces lycéens y avaient participé.

"Moi, je suis chanceux, je suis parti avant. Mais j’ai un pote qui m’a appelé pour me dire qu’un jeune était en train de mourir sous ses yeux. Il m’a filmé la scène alors je l’ai vu, tout blanc et assis, en train de se vider de son sang", confie l’un d’eux à TF1. "Il n’avait rien demandé… Il s’amusait juste à une fête. Je suis triste pour sa famille et ses proches qui doivent être détruits", réagit un autre. "Ce n’est pas compréhensible, de mourir comme ça. Il est parti de chez lui, sa mère lui a dit au revoir et il n’est jamais revenu", déclare une lycéenne, des sanglots dans la voix.

"J’ai perdu un de mes meilleurs amis, c’est inadmissible"

Devant la salle des fêtes de Crépol, quelques bougies ont été disposées à la hâte. C'est là que se déroulait ce week-end le bal de l'hiver. Et qu’une dizaine d'individus, s’étant vus refuser par le vigile l'accès à cette soirée privée, ont déclenché une bagarre, n'hésitant pas à brandir des armes blanches. "Ils ont lancé des coups de couteau à vue, ils ne savaient même pas ce qu’ils plantaient. C’était de la barbarie pure. J’ai perdu un de mes meilleurs amis, c’est inadmissible, c’est honteux, c’est… Il n’y a aucun mot pour décrire ça", témoigne Maxence, 18 ans, inconsolable.

De leur côté, les parents qui ont laissé leurs enfants participer à cette fête s'interrogent. "On a des enfants en bas âge, s’inquiète une maman. Quelles vont être leurs craintes ? Et comment on va répondre à tout ça alors que nous-mêmes nous sommes dans l’incompréhension totale ?" Son amie, elle, se dit "triste et en colère de ne plus pouvoir laisser nos enfants vivre"… Deux autres personnes ont été grièvement blessées cette nuit-là. Une enquête pour homicide en bande organisée a été ouverte. Il n'y a eu, pour l'instant, aucune interpellation.