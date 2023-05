REPORTAGE TF1 - Rodéos urbains, le ras-le-bol des riverains : "On a beau dire, ils ne font rien"

Le jour de notre tournage, les policiers que nous suivons sont appelés pour une voiture qui roule à vive allure et tourne dans les toutes petites rues d'une commune. Mais la voiture étant trop puissante, les occupants ont eu le temps de se garer et de prendre la fuite. "Ils mettent clairement en danger les usagers de la route. On est dans une rue à sens unique, on est mercredi, il fait beau, on entend les enfants autour... C'est très dangereux", observe un fonctionnaire. Les riverains, choqués, ont pourtant déjà alerté sur ce phénomène courant de rodéos. Juste avant le passage de la voiture du chauffard, une mère de famille allait traverser avec son fils de 2 ans : "S'il avait traversé, je n'avais plus de garçon. On a beau dire, il ne font rien. Ça fait un an qu'on attend des dos d'âne", témoigne-t-elle, encore marquée par l'émotion.