VIDÉO - Roué de coups pour s'être plaint du bruit : sidération dans le Nord après la mort du septuagénaire

Les habitants du quartier s'interrogent : comment un adolescent de 17 ans a-t-il pu en arriver à un tel degré de violence ? L'auteur de l'agression était accompagné de deux autres jeunes, l'un âgé de 18 ans, l'autre de 14 ans. Tous trois ne présentent aucun antécédent judiciaire. "On cherche à comprendre, parce que l'on n'a rien compris. On sait qu'il s'est passé quelque chose vers 23h30, minuit, mais en temps normal, il n'y a jamais rien, pas de problème, pas de bagarre", lance une riveraine, visiblement dépassée. "On ne s'attendait pas à une chose pareille."

Au-delà de leur tristesse, les habitants sont aussi en colère et attendent une réponse de la justice. Les trois jeunes impliqués ont été mis en examen. D'abord accusé d'une "tentative de meurtre", le mineur de 17 ans devrait finalement être poursuivi pour "homicide volontaire" à la suite du décès du septuagénaire. Les deux autres adolescents sont mis en cause pour "non-empêchement d’un crime et non-assistance à personne en danger".