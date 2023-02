VIDÉO - Sept cambriolages en une nuit : les économies d'éclairage en cause ?

Afin d'économiser 20.000 euros par an, la commune a décidé d'éteindre l'éclairage nocturne le 17 novembre dernier. Depuis, la voiture de l'auto-école a été volée. C'en est trop pour les commerçants. "Quand il y a du bruit, on ne sort plus voir ce qu'il se passe, parce qu'on ne voit plus rien. Il y a un sentiment d'insécurité dans les rues du village", confirme la caviste Isabelle Farre. "On pourrait peut-être éclairer au moins la rue principale", avance Edith Chantre, commerçante victime d'une tentative d'effraction.