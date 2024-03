VIDÉO - Sécurité routière : au 20H de TF1, le message des enfants du patrouilleur tué sur l'A8

Tony Nellec avait 54 ans et il a été tué le 3 mars dernier, percuté par une voiture folle alors qu'il sécurisait l'autoroute A8. Ses enfants ont décidé de prendre la parole ce mardi 12 mars dans le JT de TF1. Ils souhaitent alerter sur les dangers encourus par ces "hommes en jaune".

Tony Nellec venait de fêter ses 54 ans. Depuis 20 ans, ce patrouilleur travaillait sur l'autoroute, mais le dimanche 3 mars, l'homme a été tué par "une voiture folle" alors qu'il portait assistance aux occupants d'un véhicule accidenté, au niveau de la commune de La Turbie. Il laisse cinq enfants derrière lui. "On l'aimait tous, on l'admire tous. Il va nous manquer", résume Johan, son fils, dans la vidéo de TF1 en tête de cet article.

"J'ai failli me faire shooter aujourd'hui"

Son dernier message de prévention, lui qui était dévoué à cette cause, s'adressait justement à Johan : "J'aimerais que tu rentres par le bord de mer, car l'autoroute, c'est une piscine avec risque d'aquaplaning", lui écrivait-il ce jour-là. C'est précisément l'aquaplaning qui a été la cause d'un premier accident sur l'autoroute A8, lorsque Tony, un de ses collègues, deux gendarmes et un dépanneur viennent sécuriser la zone. Ils sont percutés par une voiture roulant à très vive allure. Le jeune conducteur n'avait le permis de conduire que depuis trois mois. Il a été mis en examen pour homicide et blessures involontaires.

Les accidents de ce genre ne sont pas rares. Tony Nellec racontait souvent à sa famille les dangers qu'ils rencontraient. "Ça pouvait arriver qu'il rentre et qu'il dise : 'j'ai failli me faire shooter aujourd'hui'. Ou même des fois, il envoyait des photos des accidents qu'il voyait avec des voitures dans des états pas possibles", raconte Noa, l'une de ses filles. L'imprudence des automobilistes peut être fatale pour les travailleurs de la route vulnérables. Lara, son autre fille, s'en était rendu compte en croisant son père en pleine intervention. "Il y avait les plots, il y avait tout, nous, on était à côté, on roulait. Et j'étais avec mon compagnon et il me dit : 'c'est dangereux quand même'", affirme-t-elle.

Pour alerter, le patrouilleur avait déjà témoigné dans Nice-Matin et faisait régulièrement de la prévention. C'est pour continuer à porter ce message que sa famille prend la parole aujourd'hui. Avec un premier conseil : "surtout regarder devant et, comme il disait, lever le pied, car il nous protégeait tous. Donc, il faut aussi les protéger ces patrouilleurs parce qu'on a besoin d'eux", poursuit Lara.

Les sociétés d'autoroutes organisent souvent des opérations de sensibilisation. Il faut dire qu'il ne se passe pas une semaine sans qu'un véhicule de patrouille soit percuté. 52 fourgons ont été accidentés en 2023.