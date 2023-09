VIDÉO - Suicide d'un ado à Poissy : "Ils disaient : 'T'es nul, t'es moche, personne ne t'aime'"

Depuis ce lundi 4 septembre, un adulte doit être formé dans chaque collège et lycée pour repérer les indices de harcèlement et agir. Michaël Merlin, inspecteur d'académie et référent harcèlement scolaire en Normandie, l'admet, "cela demande du temps pour pouvoir rencontrer la victime, l'auteur ou les auteurs, rencontrer les parents, c'est extrêmement important. Et puis, avoir tous les éléments qui permettent de mesurer un peu où on en est et la gravité du fait", admet-il.

Des associations préconisent une formation massive du personnel : les surveillants, les cantinières, les chauffeurs de bus scolaire... que tous sachent détecter les phénomènes de groupe et puissent signaler les problèmes au plus vite.