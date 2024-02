VIDÉO - Trafic d'anguilles : un réseau international de civelles démantelé

Les alevins de l'anguille sont pêchés en France où l'espèce est pourtant protégée. Ils sont ensuite transportés clandestinement vers la Chine, où ils valent si cher qu'on les appelle l'or blanc. TF1 fait le point sur ce réseau international qui a rapporté trois milliards d'euros aux trafiquants dans le monde en 2023.

Chaque soir, Mathéo Bonnet remonte un peu d'or dans ses filets. Il s'agit de la civelle, l'alevin de l’anguille. Ces petits poissons transparents (voir l'image ci-dessous) se vendent de 300 à 400 euros le kilo en Europe. "Pour un pêcheur en eau douce, si vous ne pêchez pas ce poisson-là, c'est très dur de pouvoir vivre. Ça représente 50% du chiffre d'affaires", affirme-t-il. Il est possible de pêcher ce poisson seulement quatre mois par an, cette espèce étant protégée.

TF1

Contrairement à l'anguille, la population des civelles augmente. "Plus les années passent, plus il y en a. Avant, ils mettaient six mois à faire leurs quotas de civelles, aujourd'hui on met quinze jours", poursuit le pêcheur. Un poisson qui attire alors la convoitise des braconniers. Le 9 février 2023, les douanes françaises avaient annoncé la saisie de 302 kg de civelles vivantes dans le Val-de-Marne.

Les services douaniers avaient découvert dans l'entrepôt tout l'attirail nécessaire au conditionnement des alevins pour leur transport aérien. "Une quarantaine de valises, du matériel de pesée, des pochons transparents pour le transport d'animaux vivants, des box en polystyrène, un congélateur avec des bouteilles d'eau glacée, sept sacs de 25 kg de sel et des bouteilles d'oxygène", précisaient les douanes dans un communiqué.

Ce marché illégal pèse 3 milliards d'euros en 2023

Cet alevin de l'anguille est vendu à prix d'or en Asie sur le marché noir alors que son exportation est interdite hors de l'Union européenne. Comment les braconniers font-ils ? Ils remplissent des bouteilles entières de civelles qu'ils cachent dans des valises réfrigérées pour que les poissons survivent au voyage. Elles sont vendues 2000 à 4000 euros en Asie, jusqu'à dix fois plus cher qu'en Europe. Il s'agit alors d'un trafic aussi rentable que celui de cocaïne.

"Il y a, en Europe, des commanditaires et des sociétés écrans qui sont à la tête de ce trafic qui est très juteux. On parle de plusieurs milliards d'euros", détaille Corinne Cléostrate, directrice adjointe des douanes françaises. Dans les aéroports français, les douaniers trouvent régulièrement des quantités importantes de civelles dans les valises. L'an dernier, ce trafic a rapporté trois milliards d'euros aux trafiquants dans le monde. En France, ils risquent de deux à sept ans de prison, et jusqu'à 750.000 euros d'amende.