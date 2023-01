VIDÉO - Marseille : ils se relaient pour faire barrage aux dealers

Par peur des représailles, tous ont préféré rester anonymes. Et pour cause, dans cette cité épargnée jusque-là par le trafic de drogue, un réseau de trafiquants a tenté de s’implanter il y a tout juste une semaine. "Ils étaient installés dans le hall d’entrée. Il y avait quatre chaises avec cinq personnes à l’intérieur et dix autres à l’extérieur", rapporte un locataire de l’immeuble. "Ce sont des dealers et, nous, on n’avait presque même plus le droit d’entrer ou de sortir. Ils étaient quand même assez agressifs en me regardant", déplore une autre habitante.

D'où viennent-ils ? Pourquoi se sont-ils installés à cet endroit ? Les habitants émettent une hypothèse. "Air bel, la cité à côté et qui est connue pour être un point de deal, est en travaux. Ils démantèlent les immeubles pour faire tomber les tours", avance une locataire. En quelques jours, le groupe de dealers a fait des dégâts dans cet immeuble tout juste rénové. "Ils ont essayé de brûler la première caméra qui donne accès à l'entrée", pointe une habitante. Dans les étages, "habituellement, les gaines sont fermées. Mais là, elles ont été fracturées pour pouvoir y cacher la drogue peut-être", ajoute-t-elle.