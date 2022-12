VIDÉO - Trafic de tabac : au cœur d'une intervention des douanes

Cette année, les douaniers français ont saisi plus de 600 tonnes de contrebande de cigares, cigarettes et tabac à chicha. C'est 50 % de plus qu'en 2021. Ses dernières années, de puissants trafiquants de drogue se sont emparés de ce marché lucratif, car beaucoup moins risqué. "Aujourd'hui, les filières se sont multipliées, et la taille des trafics aussi, jusqu'à des filières très, très bien organisées. Ce sont des organisations criminelles qui recrutent des ouvriers spécialisés, y compris pour la production de cigarettes", explique Corinne Cléostrate, directrice des affaires juridiques et de la lutte contre la fraude de la douane. Pour lutter contre ces filières, des unités spécialisées comme celle de Lyon vont être créées dans une dizaine de grandes villes cette année.