VIDÉO - Trois jours sur un brancard : colère aux urgences de Grenoble après la mort d'un homme de 91 ans

Les syndicats CGT, SMNH-F0 et SUD dénoncent le manque de moyens et de personnel, notamment la fermeture de 200 lits d'hospitalisation, le manque de personnel médical et paramédical et le manque de médecins de ville pour répondre à la demande de soins. D'après eux, les patients attendent régulièrement plus de 24 heures aux urgences.

Dans une lettre envoyée au procureur de la République le 4 avril 2023 (soit quelques jours avant le dernier décès), les syndicats indiquent qu'"aucune réponse à ce jour n'a permis d'améliorer les conditions d'accès aux soins de l'agglomération grenobloise." Plus tôt, début janvier 2023, plus d'une centaine de médecins et internes de tous statuts et spécialités s'étaient mobilisés devant l'hôpital Nord de Grenoble pour réclamer "des bras et des lits", en dénonçant une "mise en danger de la vie des patients". Et en juin 2022, les services d'urgence du CHU Grenoble Alpes, confrontés à un manque de personnel, avaient déjà limité leur accueil nocturne aux seuls patients ayant au préalable appelé le 15.