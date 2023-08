VIDÉO - "Un choc" : ce que l'on sait sur la mort d'un enfant tué par la chute d'une branche dans le Verdon

Le reportage du 13H de TF1 ci-dessus montre la partie de l'arbre qui s'est arrachée. Il était un peu plus de 16 heures ce dimanche, au bord du lac de Sainte-Croix du Verdon, lorsque ce peuplier s'est déchiré sous la puissance du vent, venant s'écraser sur trois familles en vacances. Un enfant de six ans est décédé, trois autres personnes étant grièvement blessées.

Des milliers de vacanciers profitaient de la plage au moment du drame. "On était en face avec les enfants pour pêcher ( ) et puis on a entendu un grand bruit, on a regardé, on a vu qu'il y avait des gens paniqués. C'est plus tard qu'on a su, quand il y avait la gendarmerie et un gros dispositif de sécurité...", raconte l'un d'eux face à notre caméra. Trois hélicoptères évacuent alors les blessés vers les hôpitaux de Marseille. Sur place, les secours tentent de réanimer l'enfant, mais il succombe à ses blessures.