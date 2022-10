REPORTAGE - "Une fille adorable" : le quartier de Lola en état de choc après le meurtre de la collégienne

Ce lundi matin, devant la résidence où habitait la jeune Lola, des fleurs par centaine trônent au milieu des bougies et des messages déposés pour lui rendre hommage. Tout au long de la matinée, des dizaines de personnes sont venues pour se recueillir devant l’immeuble où résidait la fillette de 12 ans. Trois jours après l’effroyable découverte de son corps sans vie, vendredi soir dans le XIXe arrondissement à Paris, l’émotion reste à son comble dans le quartier.

"Je récupérais ma fille chez elle. Et là, je viens pour voir que Lola n’est plus là", témoigne, ému aux larmes, le père de l’une de ses meilleures amies, dans le reportage de TF1 en tête de cet article. "C’était une enfant comme les autres. Une fille adorable, timide et intelligente", poursuit-il. Rue Manin, où le corps de Lola a été découvert vendredi dissimulé dans une malle, tout le monde connaît la famille de Lola, dont le père est gardien d’immeuble.