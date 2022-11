VIDÉO - "J'en ai tremblé pendant des jours" : des maires agressés témoignent

Suite à cette agression, le maire s'est mis à douter de sa vocation d'élu. "Je ne suis pas le seul à me poser la question sur l'utilité de briguer un troisième ou un quatrième mandat", souligne-t-il. En effet, dans les allées du salon des maires où s'est rendu TF1, on dénonce le climat ambiant. "On a le cas récemment d'un maire qui s'est fait agressé... il a reçu un coup de poing pour deux fois rien", relate Danielle Vasseur, maire-adjointe à Abbeville, dans la Somme.

"Les gens ne respectent plus rien", renchérit Michelle Delage, maire-adjointe Les Républicains dans le même village. "Autrefois, on prenait des pincettes, on disait 'M. Le Maire'. Maintenant, les noms d'oiseaux volent de temps en temps quand vous n'allez pas tout à fait dans le sens de vos administrés", témoigne également Jean-Pierre Alaux, maire sans étiquette d'Albas, dans le Lot.

Plus d'un maire sur trois dit avoir déjà été victime de menaces ou d'injures, selon une étude du Cevipof présentée lundi 21 novembre lors du congrès des maires de France. Un chiffre en nette augmentation, qui montrerait, selon le professeur Martial Foucault, auteur de l'étude, "la difficulté croissante des maires à faire respecter le droit, mais plus encore à trouver des parades au non-respect de l'autorité".