VIDÉO - Mort de Nahel : une mairie et un supermarché incendiés dans le Nord, les habitants sidérés

A Lille, "un feu a dégradé la station de métro Porte de Douai", et la ligne 2 du métro était interrompue jeudi matin en direction du centre-ville, selon le gestionnaire du réseau Ilévia. La ligne 8 du bus, qui circule habituellement entre Roubaix et Tourcoing, "ne circule pas pour la mise en sécurité des voyageurs et des conducteurs". Un magasin a également été pillé sous les yeux de son gérant, ses quinze employés étant au chômage technique pour plusieurs semaines.