Vol de colis : une vidéo ahurissante filmée par une Toulousaine

Une équipe de TF1 a rencontré la jeune femme. "J'avais peur, parce que j'étais seule. (…) Il ne faisait que m'approcher", explique Mireille-Laure dans le reportage du 13H en tête de cet article. À l'approche du Black Friday et des fêtes de Noël, les vols de colis sont de plus en plus fréquents. Et cette résidence n’y échappe pas. "On m’a déjà volé un colis. Enfin… je n’ai jamais reçu ma commande. Ça arrive", témoigne une habitante. "C’est fréquent", confirme un autre.