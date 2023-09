VIDÉO - Vols de voitures : les nouvelles techniques des malfrats ont fait des ravages cet été

Selon la société Coyote, spécialisée dans l'aide à la conduite, la technologie utilisée par les deux bandits de notre reportage serait à l'origine de plus de 80% des vols de voitures cet été. "Ce sont des moyens électroniques qui permettent de capter le signal de la voiture et de prendre commande et de déverrouiller le véhicule", détaille auprès de TF1 Stéphane Curtelin, directeur marketing et produits chez Coyote, ajoutant qu'il est "de plus en plus difficile de stopper le vol lui-même. Et en même temps, on a des filières de plus en plus organisées et de plus en plus avancées technologiquement."

Les modèles les plus prisés par ces délinquants sont les SUV, "avec un risque de vol en augmentation de 75% si l'on compare à l'été 2022". Ces voitures modernes, qui représentent au total 65% des véhicules dérobés cet été, peuvent être rapidement activées à distance. Elles se revendent également très facilement.